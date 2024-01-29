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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات لمسبقة الدفع بدلا من المواطن

لجنة الطاقة بمجلس
لجنة الطاقة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة الطاقة  والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع و دفع مبالغ باهظة في  تحويل العدادات  العادية إلى عدادات مسبقة الدفع مشروع

وقال  الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح  السيسي لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر  وتأكيده مراعاة المواطن نرى حيل وممارسات وزارة الكهرباء
وتابع  :" أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات ورغم دعم الدولة الا ان مديونية وزارة الكهرباء من الغاز وصلت  ١٧٠ مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء ماديا ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف 
وأضاف أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين  متسائلا اين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ ١٠ سنوات. 
وحذر الجبلاوي من  تفاقم أزمة  زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل ولابد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال 
وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أن ثمن العدد للتحول إلى عداد مسبق وصل سعر المقايسة  1900 جنيه متسائلا عن سبب هذا السعر هذا رغم انه استبدال العداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع

وطالب  بعدم تحميل المواطن اي تكلفة لتحويل العداد  وتقديم  وزارة الكهرباء  ببيان رسمي عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن 
وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن اي أعباء جديدة مشددا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين
وقال  إن الغريب ان سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى اخرى
وأكد طلعت السويدي رئيس اللجنة  ان هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة وان الهدف واحد وهو مصلحة المواطن 
وأكد عدد من النواب النواب أنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي العدادات القديمة 
وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات وكذلك ارتفاع فواتير الكهربا ء
وقال عدد من النواب أن العدادات مسبقة الدفع جيدة ولكن الأعطال وطريقة الحساب مديونيات سابقة وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت ولابد من معالجة المشكلات وحل مشكلة الممارسة وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.

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