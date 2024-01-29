عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية توقع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة ونقل معرفة المستحضرات الدوائية

المستحضرات الدوائية
المستحضرات الدوائية

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات السعودية الحكومية 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة تضمنت؛ المستحضر الدوائي "سيتاجليبتين"، والمستحضر الدوائي "تيكاجريلور".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للسعودية “واس”، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات المبرمة تأتي تأكيداً للشراكة المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي. 

ونوه بالتزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، حيث تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.

وأشار إلى أن الأثر المالي في توطين المستحضرات الدوائية يتجاوز 250 مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات لِكُلِ الاتفاقيات، مؤكداً سعي الهيئة نحو استحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.

هيئة المحتوى المحلي السعودية الحكومية الصناعة ونقل المعرفة المستحضر الدوائي القطاع الحكومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

متحدث الوزراء: سيتم إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع

متخرجش في البرد.. سدد مخالفاتك المرورية وأنت في بيتك

شاهد| رئيس نادي الزمالك يؤدي واجب العزاء في العامري فاروق

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء العامري فاروق| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ