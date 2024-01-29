السعودية توقع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة ونقل معرفة المستحضرات الدوائية

وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات السعودية الحكومية 4 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة تضمنت؛ المستحضر الدوائي "سيتاجليبتين"، والمستحضر الدوائي "تيكاجريلور".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للسعودية “واس”، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات المبرمة تأتي تأكيداً للشراكة المستدامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي.

ونوه بالتزام الهيئة بإضافة المنتجات في القائمة الإلزامية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، حيث تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة ومستشفيات الجهات الحكومية التي تنطبق عليها آلية القائمة الإلزامية.

وأشار إلى أن الأثر المالي في توطين المستحضرات الدوائية يتجاوز 250 مليون ريال سعودي على مدى عشر سنوات لِكُلِ الاتفاقيات، مؤكداً سعي الهيئة نحو استحداث صناعات وقطاعات جديدة في المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة.