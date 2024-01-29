رمضان 2024 |محمد عز مدير سهر الصايغ في حكاية «شغف» من "أسود باهت"

يواصل الفنان محمد عز تصوير أحدث أعماله الدرامية حكاية «شغف» من مسلسل "أسود باهت"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024، ويجسد عز شخصية رئيس تحرير إحدى الصحف ومدير سهر الصايغ ويبحثان عن الجاني في جريمة قتل ضمن أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل "أسود باهت"

مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمة على ثلاث حكايات، كل حكاية منها عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر أن ينافس بموسم رمضان المقبل مارس 2024.

قصة «حكاية شغف»

العمل يدور أحداثه في إطار تشويقي حيث يتورط في جريمة قتل شخص ويكون البحث عن مرتكبها هدف بطلة العمل، والحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» وهي بطولة: سهر الصايغ، فريال يوسف، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، إشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، إنتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج ممدوح زكي.