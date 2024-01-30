مدير الإلكسو: دور عظيم لمصر في تحقيق أهداف المنظمة بالعالم العربي

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) الدكتور محمد ولد أعمر، أن مصر لها دور عظيم ومكانة كبيرة داخل المنظمة لما تبذله من جهود في سبيل دعم استراتجيتها وتحقيق أهدافها في النهوض بالتربية والثقافة والعلوم في العالم العربي.

جاء ذلك في تصريح خاص لمدير منظمة ( الإلكسو) لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش منتدى الالكسو للأعمال والشراكات في دورته الأولى بالعاصمة التونسية التي انطلقت أعماله، الأحد، بمشاركة واسعة من مؤسسات ومنظمات دولية مختلفة، ويعتبر المنتدى هو الأول من نوعه في تاريخ المنظمة التي تتبع الجامعة العربية، وحظي بدعم غير مسبوق في نسخته الأولى.

مكانة كبيرة في قلوب العرب

وقال مدير منظمة الالكسو إن لمصر مكانة كبيرة في قلوب العرب قبل مكانتها في المنظمة، مشيرا إلى أنه كموريتاني يعتز بمصر ولها مكانة عظيمة لديه خاصة وأنه درس بها، مؤكدا أن مصر دولة فاعلة ووازنة في المنظمة وتقدم الكثير سواء في تنظيم الأنشطة المختلفة داخل المنظمة أو في مصر.

وأشار إلى أن منتدى الأعمال والشراكة يهدف إلى دعم الشراكة والتعاون بين المنظمات الإقليمية والمؤسسات والهيئات بالدول العربية بما يضمن نقل التجارب الناجحة بين الدول العربية.