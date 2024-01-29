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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنديةالمرأة بالشرقية تُشارك في تدريب 300 فتاة على تعلم فن شغل خيوط البافي

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

 

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاة المرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة في فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 55  والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات المعرض الدولي للكتاب شهدت قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب 300 فتاة من زوار المعرض على اتقان بعض الحرف اليدوية ( البافي - المكرمية) لعمل مجموعة من "الكوفيات، المفارش ، الشنط، القبعات ، والميداليات وكوشونات والميداليات " باستخدام خيط المكرمية والخيوط والغرز بعد تعريفهم على أنواع تلك الخيوط والغرز المستخدمة وذلك بهدف تأهيلهن لسوق العمل كدعم للأسر المصرية نحو الانتاج وإقامة المشروعات الصغيرة وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

إقامة المشروعات الأنشطة الرياضية والثقافية الاهتمام بالشباب الجمهورية

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