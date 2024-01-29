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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 3390 ألف متر و10حالات تعدي بمساحة 38 فدان و15 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

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أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الاجهزة التنفيذية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضى الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموجه الـ 22 لإزالة التعديات املاك الدولة بدون ترخيص تعليم الشرقية تعدي على الأراضى الزراعية

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