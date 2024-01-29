وزير الخارجية القطري يرفض تعميم سلوك بعض الموظفين على الآلاف بوكالة الأونروا

قال وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، إن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مهم جدا.

وأضاف وزير الخارجية القطري في تصريحات إعلامية، أن قطر تابعت معاناة وكالة الأونروا في نقص التمويل حتى قبل سنوات.

وأضاف بن جاسم أن سلوك فرد أو أفراد لا يمكن تعميمه على عشرات الآلاف من موظفي وكالة الأونروا في غزة.

وأوضح أن مقرات الأونروا تعرضت للقصف الإسرائيلي مع غيرها من مراكز الإغاثة وهذا غير مقبول، لافتا إلى أنه من غير المقبول استخدام الإغاثة الإنسانية أداة ضغط على الناس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر، أجرت اتصالا هاتفيا مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، إنه خلال الاتصال، أكدت الخاطر على موقف قطر الثابت بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، كما حذرت من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ووكالة الأونروا، لا سيما في المجال الإنساني في قطاع غزة، ومناقشة أهمية تشكيل فريق دولي لتنسيق إيصال المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.