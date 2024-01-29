رئيس اتحاد اللعبة: تجربة كرة اليد في مصر لابد أن تدرس.. فيديو

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن تجربة كرة اليد في مصر لابد أن تدرس.

وأضاف الأمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رسالتي لاتحاد كرة القدم أنه لابد من حل المشاكل بسرعة".

وأوضح الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: أن "مجالس إدارات اتحاد اليد المتلاحقة تسير بهدف واحد"، لافتا إلى أن "مجالس إدارات اتحاد اليد لديها منظومة تعمل بشكل موحد".



وأشار الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن "مدرب منتخب مصر لليد يحصل على راتب يصل إلى 8/1 ما يتقاضاه مدرب منتخب مصر لكرة القدم"، موضحا: أن "لاعبي منتخب اليد يحصلون على رواتبهم بالجنيه المصري، ومكافأة فوز مدرب منتخب مصر لليد شهرين من راتبه".