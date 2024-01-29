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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة استخراج برنت تأمينات 2024

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات إلكترونيا 2024، يبحث عنها المواطنون للحصول عليها بطريقة بسيطة من خلال التسجيل على موقع الهيئة من علي الإنترنت، باستخدام اي جهاز الكتروني اونلاين.

 

 

استخراج برنت تأمينات 2024

 

سعر برنت التأمين 2024

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

وتشمل الأوراق المطلوبة لعمل برنت تأمينات

  • شهادة الميلاد أصل
  • صورة للاطلاع عليها واستخدامها
استخراج برنت تأمينات

 

أماكن استخراج برنت تأمينات 2024


يمكن استخراج برنت تأمينات من أقرب مكتب تأمينات أو مكتب التأمينات الرئيسي في المحافظة، مع ضرورة توافر شهادة ميلاد وصورة منها.

مواعيد استخراج برنت تأمينات

تكون مواعيد استخراج برنت تأمينات  يوميًا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، وتكون ساعات العمل من الساعة 8  صباحًا وحتى 2 ظهرا.

استخراج برنت تأمينات الكتروني 2024

استخراج برنت تأمينات 2024

لاستخراج برنت تأمينات إلكتروني يجب اتباع الآتي:

  • عليك الدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.
  •  اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
  • الضغط على ​​بدء الخدمة.
  • إدخال البيانات الشخصية.
  •  والتي تشمل البيانات الرئيسية.
  •  وهي: الرقم القومي والاسم الأول للأم.
  • اضغط على زر إرسال الطلب.    
  • ستظهر بيانات الرقم التأميني.

استخراج برنت تأمينات حديث 

  • يقوم الموظف المختص بعمل استعلام عن الرقم التأميني.
  • ويستخرج بسهولة في نفس اليوم.
  •  إذا لم يتواجد رقم تأميني.
  •  يتم تسجيل رقم تأميني باسم الشخص.

 

 

استخراج برنت تأمينات 2024

كيفية استخراج برنت تأمينات 2024

  • بمعرفة مكتب التأمينات التابع له.
  • الذهاب إلى مكتب التأمينات.
  • تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها.

استخراج برنت معاش

و يبحث الكثير من المواطنيين عن كيفية استخراج برنت معاش أون لاين إلكترونيا ، ويمكن للمواطن الذي أصبح على المعاش أن يستعلم عن معاش التأمينات الاجتماعية.

استخراج برنت معاش يتم بكل سهولة من خلال:

 موقع هيئة للتأمينات .

إدخال الرقم التأميني.

للشخص الراغب في استخراج برنت معاش.

سعر برنت التأمين 2024

هيئة التأمينات أتاحت استخراج برنت تأمينات مجانا بدون أي رسوم.

مدة صلاحية برنت التأمينات

مدة صلاحية برنت التأمينات، سيكون صالح في أي وقت قبل دخول شهر يوليو وبدء السنة المالية الجديدة.

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