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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عبادات يمكن الإكثار منها في شهر رجب.. اعرفها

التسبيح
التسبيح

كشف دار الإفتاء المصرية، عن أبرز العبادات التي يمكن الإكثار منها في شهر رجب.

وقالت دار الإفتاء، في منشور له، إنه يمكن الإكثار في شهر رجب، من ذكر الله، قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152].

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كما يمكن الإكثار من ترديد الباقيات الصالحات، أو الكلمات الطيبات، وهي: (سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله).

وأوضحت دار الإفتاء، أن من هذه العبادات أيضا التي يمكن الإكثار منها، - الدعاء، والمناجاة، فعِشْ مع ربك وناجِه بما أحببت فالدعاء هو العبادة.

وذكرت أن من بين هذه العبادات، الاستغفار: فأكثر من قول: أستغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله.

وأشارت إلى أن قراءة القرآن الكريم: ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن فإنه ربيع القلوب.

وأضافت، أن محاسبة النفس: فإذا اعتدت ذلك أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ في كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله.

وقالت دار الإفتاء، إن الحرص على صلاة الجماعة في المسجد قدر الاستطاعة فعنه صلَّى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيسأل الذين باتوا فيكم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون».

دار الإفتاء العبادات شهر رجب ذكر الله

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