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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيثم الحاج: وجود معبد مصري قديم وحمام فرعوني في سيناء ينسف الروايات الكاذبة لإسرائيل

صدى البلد

قال الدكتور هيثم الحاج أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة، إنّه يجب التركيز على السرديات المصرية من أجل التصدي للسرديات الإسرائيلية، موضحًا: "إسرائيل تزعم بأن سيناء جزء من الأرض الموعودة، لكننا نجد أن سيناء كان بداخلها معبد حتحور الذي تم تدشينه من أجل عمال التعدين المصريين في مناجم النحاس بوسط سيناء".

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أضاف "الحاج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "عندما يُقال إن ثمة مرتكز مصري قديم ستتضح الحقيقة جلية، وهي أن بقايا هذا المعبد موجودة حتى الآن".

تابع أستاذ النقد الأدبي: "لدينا تفاصيل كثيرة نهملها لصالح سرديات وحكايات الآخر، رغم أن هذه التفاصيل يمكنها صناعة حكايات لنا، وأنا بدأت بالحديث عن سيناء بسبب أهميتها لأن بها الكثير من التفاصيل المميزة، فمثلا، فإن بها حمام فرعون الذي كان أحد الأماكن التي يستغلها المصريون القدماء في الاستشفاء من أمراض كثيرة، ويمكننا أن نستغل هذه الأماكن في تطوير السياحة العلاجية".

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