عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

صدى البلد

أفادت مصادر أمريكية بأن المسيّرة التي هاجمت القاعدة الأمريكية في الأردن، والذي نتج عنه مقتل 3 أمريكيين، صناعة إيرانية من طراز "شاهد".

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.

وأضافت: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.

وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".

بايدن: سنحاسب جميع المسؤولين عن هجوم الأردن

من جانبه كشف الرئيس الأميركي جو بايدن تلقيه إحاطة من أعضاء الفريق الأمني حول الهجوم في الأردن.

وقال بايدن على حسابه في منصة "إكس": "سنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الوقت والطريقة التي نختارها".

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 جنديا.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافتة إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

القاعدة الأمريكية الأردن شمال شرق الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

صاروخ روسي يضرب منطقة كريمنشوك في أوكرانيا لليوم الثاني دون وقوع إصابات

تونس.. سقوط شبكة متخصصة في تهريب المهاجرين

بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا

أوكرانيا تعلن كشفها لـ مخطط فساد في صفقة شراء أسلحة

"أصبحت أكثر وضوحا".. ترامب يرد على انتقاد نيكي هالي

عباس يتهم إسرائيل بالتصرف من منطلق العداء للوكالة التابعة للأمم المتحدة

الولايات المتحدة: نعمل على تحديد الميليشيات المسئولة عن الهجوم على قاعدتنا في الأردن

الأمم المتحدة تعلن مقـ.تل جندي غاني لحفظ السلام في أعمال عنف بجنوب السودان

ترشيحاتنا

معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر بعد 5 أيام من استقبال الجمهور

تحرك عاجل من الأمم المتحدة لصالح ضحايا العنف الجنسي في حرب غزة

احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

خروج حامل اللقب.. كوت ديفوار تتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا على حساب السنغال

البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

يونس مرسي وجيلان يطرحان البوستر الدعائي لـ«هفوق لنفسي»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

أغرب من الخيال.. تصريح مسئول سابق في الجيش الأمريكي بشأن الكائنات الفضائية

عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ