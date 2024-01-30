البنتاجون: هجوم الأردن يحمل «بصمات» حزب الله العراقي.. والمسيرة المستخدمة «إيرانية»| تقرير

أفادت مصادر أمريكية بأن المسيّرة التي هاجمت القاعدة الأمريكية في الأردن، والذي نتج عنه مقتل 3 أمريكيين، صناعة إيرانية من طراز "شاهد".

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ في مؤتمر صحفي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.

وأضافت: "نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.

وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".

بايدن: سنحاسب جميع المسؤولين عن هجوم الأردن

من جانبه كشف الرئيس الأميركي جو بايدن تلقيه إحاطة من أعضاء الفريق الأمني حول الهجوم في الأردن.

وقال بايدن على حسابه في منصة "إكس": "سنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا في الوقت والطريقة التي نختارها".

من جهته أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 جنديا.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافتة إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.