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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس إدارة نادي الزمالك يقدم العزاء في الراحل العامري فاروق

صدى البلد

قام وفد من مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم واجب العزاء في الراحل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أقيم اليوم الاثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتكون الوفد من، الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر، نائب الرئيس والكابتن أحمد سليمان ونيرة الأحمر ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وفي نفس الوقت حرص الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس إدارة نادي الزمالك و أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس الإدارة على تقديم واجب العزاء .

وتوفي السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق، يوم الجمعة الماضي، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

إدارة النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

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