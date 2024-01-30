ضربات متتالية ومضبوطات 110 ملايين جنيه.. حكاية حيتان الذهب والتنقيب في الصحراء

حملات مكبرة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية على مافيا الذهب والذين ينقبون عن المعدن النفيث بالصحراء .

نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية فى ضبط عدد كبير من مهربى الذهب وحائزى الذهب الغير مدموغ والمستخرج من الأرض دون تصريح الجهات المعنية مما يشكل ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري.

حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعي .



ضربة موجعة للمنقبين عن الذهب والمضبوطات ب 97 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابي مكون من (11 شخصا – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحر الأحمر، القاهرة ، قنا ، أسوان") بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز - 15,346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية )

وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ( 97 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عصابة تنقب عن الذهب بقنا

اكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم (16 متهما - مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا) تخصص نشاطهم فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب ، وإدارتهم لعدد (2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص) لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام - 100 جرام نحاس - مبلغ مالى - كمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود ) ، وبمواجهتهم قرروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ ( 10 مليون جنيه تقريباً) .

شائعة اطلاق نار بين الشرطة ومهربى الذهب بطريق اسكندرية الزراعى

ومن ناحيه أخرى نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم بثه على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والذى يتضمن الزعم بقيام عدد من رجال الشرطة بتبادل إطلاق النيران مع مجموعة من تجار الذهب بطريق (القاهرة – الإسكندرية) الزراعى ووفاة ضابط شرطة.

وأكد المصدر على أن ذلك يأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية التابعة لها لنشر الأكاذيب والشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.