"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

في عالم كرة القدم، لا تخلو الأحداث من التطورات والقرارات التي تلتف حولها الأضواء، ومن بين هذه القرارات الهامة قرار نادي الأهلي بالتراجع عن التعاقد مع الحارس محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي البنك الأهلي ومنتخب مصر، بعد مفاوضات طويلة ومستمرة.



أسباب التراجع

ويأتي قرار النادي الأهلي بالتراجع عن التعاقد مع أبو جبل بعد مراجعة دقيقة للأوضاع والملابسات المحيطة بهذا القرار، وتبين أن هناك سببين رئيسيين وراء هذا القرار:

المشادة الكلامية: خلال إحدى التدريبات، تورط أبو جبل في مشادة كلامية مع زميله محمود كهربا بطريقة غير لائقة، مما أثار استياء الإدارة وأثر على صورة النادي.

