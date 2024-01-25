مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

تعتبر قضية تكلفة رغيف الخبز المدعم في مصر من القضايا الهامة التي تثير اهتمام المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.

وفي هذا السياق، تحاول الحكومة البحث عن حلاً مستداماً لتحديات ارتفاع التكاليف التي تواجه صناعة المخابز.

وقد أثار اقتراح إعادة تكلفة رغيف الخبز العديد من التساؤلات والجدل.

الزيادة في تكلفة الإنتاج

وتشير التصريحات الأخيرة للمهندس عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إلى أن الزيادة في تكلفة الإنتاج تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة العمالة وعدم تحديث أسعارها لأكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمياه.

ويبرز رئيس شعبة المخابز أن هذا الوضع لم يكن ملائمًا للقطاع، خاصة في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل المصري.

