عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

الخبز
الخبز

تعتبر قضية تكلفة رغيف الخبز المدعم في مصر من القضايا الهامة التي تثير اهتمام المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء. 

وفي هذا السياق، تحاول الحكومة البحث عن حلاً مستداماً لتحديات ارتفاع التكاليف التي تواجه صناعة المخابز. 

وقد أثار اقتراح إعادة تكلفة رغيف الخبز العديد من التساؤلات والجدل.

الزيادة في تكلفة الإنتاج

وتشير التصريحات الأخيرة للمهندس عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إلى أن الزيادة في تكلفة الإنتاج تعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكلفة العمالة وعدم تحديث أسعارها لأكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمياه. 

ويبرز رئيس شعبة المخابز أن هذا الوضع لم يكن ملائمًا للقطاع، خاصة في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل المصري.
 

الخبز الاقتصاد الإنتاج الطاقة سوق العمل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

موضوعات متعلقة

رغم اختفائه عن الساحة| عادل إمام مطالب بـ 6 ملايين جنيه.. ومحامي الزعيم يرد

وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

استغلال تجار| أسعار كروت شحن الرصيد في الأسواق.. ومحلات ترفع قيمتها 30%

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

بعد جولة فنية| حقيقة القبض على محمد رمضان في مطار القاهرة.. والسبب حكم قضائي

ابتعدوا عن المغامرات| عبير فؤاد تحذر أصحاب 3 أبراج من هذه الأيام في يناير.. ماذا ينتظرهم؟

52 مليار دولار| مفاجأة بشأن الديون المستحقة على مصر.. وبشرى سارة مرتقبة

ترشيحاتنا

كاتبة نرويجية: تأثرت بروايات نجيب محفوظ.. والمعاملة في مصر جيدا جدا

مباريات دور الـ16 بكأس إفريقيا.. وهذا موعد لقاء مصر والكونغو

مقترح بإعادة تكلفة رغيف الخبز المدعم| رئيس شعبة المخابز يكشف حقيقة زيادة سعر «العيش»

بـ 5.45 مليون دولار.. أغلى سيارة مستعملة في العالم

بعد سقوط عصابة الدولار| تعرف على مصير تجار النقد الأجنبي خارج البنوك

هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟.. الموقف الشرعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

مشروع الجينوم المصري.. ثورة تاريخية في عالم الرياضة

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ