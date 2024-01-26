الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

في خطوة هامة نحو تحسين جودة الخدمات الكهربائية في مصر، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعديل جدول تخفيف الأحمال.

يهدف هذا التعديل إلى تحسين توزيع الكهرباء بطريقة أكثر فعالية، وتقديم خدمة مستدامة للمواطنين.

وفي هذا التقرير، سنقوم بتسليط الضوء على التغييرات الجديدة وكيف تؤثر على حياة الناس واستقرار الكهرباء في المحافظات المختلفة.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

المواعيد الجديدة

وتم تحديد مواعيد جديدة لتطبيق نظام تخفيف الأحمال، حيث ستبدأ الفترة الجديدة من الساعة 11 صباحًا حتى منتصف الليل. وتشمل هذه الفترة ساعة واحدة لكل منطقة في جميع محافظات مصر.

