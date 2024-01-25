الغلبان ده هيتطحن.. خالد أبو بكر: يجب تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ضرورة أن تعمل الحكومة على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية؛ لحين إيجاد الحل الذي تحدثت عنه، معربًا عن أمله في أن توفق الحكومة في حل حقيقي لأزمة الدولار.

الغلبان ده هيتطحن في الأرض

قال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "الغلبان ده هيتطحن في الأرض.. لما ننتقد بعد كده الحكومة؛ ما تزعلش.. ده الوصف اللي قاله رئيس الجمهورية مش الإعلام".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن هناك شيئا ما سيحدث، ونتمنى التوفيق إلى أن يحدث هذا الشيء، ويراعي الأثر الموجود في الشارع المصري".

وواصل: “شهر عن شهر الأزمة بتتفاقم، لحد ما ربنا ينجَّح الحكومة الحالية”، مؤكدا أنه يجب مراعاة الأثر الاقتصادي القاسي الذي وقع على طوائف الشعب المصري المختلفة.

وواصل: "من هنا لحد 1 أبريل لازم أعرفك تداعيات أزمة الدولار، فيه راجل كان واخد قرض بالدولار وهيتحبس، واللي بيحصل حصل، واللي شال على دماغه هو المواطن المصري، وهطلع أقول للحكومة: معاناة الناس.. الراجل البسيط كان بياكل كيلو لحمة في الأسبوع.. مابقاش ياكله".

وأشاد أبو بكر، بطريقة تمويل مشروع الضبعة النووية، مشددًا على أن فكرة عمل وتمويل مشروع الضبعة “عبقرية”، حيث أن أول قسط سيتم سداده في 2029، ومدة السداد تصل لـ22 سنة بفائدة 3% فقط، مضيفًا: "خدنا القرض ده؛ عشان إنتاج الطاقة.. ده مشروع محترم ومدروس جيدا جدا".

وأضاف: "انتقاد المشروع ده، اسمه جهل، ولازم ندي كل واحد حقه، الكيفية اللي مصر موِّلِت بيها مفاعلات الضبعة؛ عبقرية.. واللي انتقدوا المشروع؛ أدعوهم للقراءة".