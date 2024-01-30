انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد قادة الوطن العربي بالأقصر

شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لإعداد قادة الوطن العربي بالأقصر التدريبي "إعداد قادة الوطن العربي" تحت شعار LEADERS 203.

البرنامج ينظمه معهد إعداد القادة برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر.

ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب الجامعات العربية من ٢٠ دولة عربية بجانب طلاب الجامعات المصرية بهدف إعداد القيادات العربية لكى يكونوا سفراء فى جامعاتهم ومن ثم بلادهم وذلك بتزويدهم بمهارات القيادة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي هذا البرنامج فى إطار الاهتمام بالتعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات بين الدول العربية لخلق وإعداد جيل من الشباب العربي القادر على تحمل المسئولية.

ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاضرات التى تنمى مهارات القيادة اللازمة لبناء الشخصية، والتعرف على الأمن القومي المصري وارتباطه بالأمن القومي العربي، وكذلك مناقشة الحقائق التاريخية عن أهم الإكتشافات الأثرية في مصر، والتوعية بدور الفن كأحد القوى الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية.

كما يتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول المبادرات المهتمة بتنمية مجتمعات الوطن العربي، والخروج بتوصيات الطلاب حول هذه المبادرات، هذا بالاضافة إلى بعض الزيارات السياحية لأهم معالم مدينة الأقصر.

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