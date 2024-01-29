على متنها 1300 سائح.. تحليق 58 بالونا طائرا في سماء الأقصر

حلق 58 بالونا طائرا يقل أكثر من 1300 سائح من مختلف الجنسيات في سماء محافظة الأقصر، اليوم "الاثنين"، للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في بيان اليوم - "إن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث حققت الرحلات أعلى معدلات خلال هذه الفترة بالتزامن مع موسم الأجازات، سواء خارجيا أو داخليا".

ونوه بأن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، حيث يستمتع مستقلو البالون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من أعلى سماء البر الغربي.

وأكد أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بهبوط البالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.