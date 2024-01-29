رئيس جامعة الأقصر يفتتح الدورة التدريبية السابعة لأئمة وزارة الأوقاف بالجامعة

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر الدورة التدريبية السابعة لأئمة وزارة الأوقاف وهي دورة مهارات اللغة العربية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعة الأقصر؛ والذي يهدف إلى التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف بالأقصر، لإتاحة الفرصة أمام الأئمة بالمديرية للاستفادة مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية وغيرها.

وحضر افتتاح الدورة كلاً من: الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد سليمان منسق البرنامج ومدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، وفضيلة الشيخ أحمد أمين مدير المساجد بالأقصر.



وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 28 يناير حتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، حيث يدرب فيها أساتذة اللغة العربية بكلية الألسن جامعة الأقصر، فيما بلغ عدد المتدربين في هذه الدورة 50 إماماً من أئمة مديرية أوقاف الأقصر.

وتهدف الدورة إلى إكساب أئمة المساجد المهارات المطلوبة في التحدث باللغة العربية والأساليب الواجب اتباعها للتأثير البلاغي العميق في المتلقين على اختلاف معارفهم ودرجات علمهم، على أساس أن اللغة ليس فقط أداة تواصل ونقل للمعارف، ولكنها أداة تأثير وتعبير عن فكر وبناء عقل.

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