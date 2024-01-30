قمة الخميس.. قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون مواصلة الدعم العسكري لـ أوكرانيا

يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي تأكيدهم مجددا على الاستمرار في تقديم "دعم عسكري مستدام في الوقت المناسب" لأوكرانيا في القمة المقبلة، يوم الخميس، وفقا لمسودة استنتاجات الاجتماع.

ويؤكد المجلس الأوروبي من جديد أيضا الحاجة الملحة إلى تسريع تسليم الذخيرة والصواريخ،" كما تقول مسودة البيان، التي اطلعت عليها رويترز. "تترك استنتاجات مشروع القمة مفتوحة ما إذا كان القادة سيتعهدون أيضا بوضع 5 مليارات يورو أخرى للمساعدات الأوكرانية في صندوق يسمى مرفق السلام الأوروبي، والذي تم استخدامه لتمويل تبرعات الأسلحة إلى كييف".

وكان أعضاء الاتحاد الأوروبي يتشاجرون لعدة أشهر حول مستقبل دور الصندوق في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث اقترحت ألمانيا أن يكون التركيز الآن على المساعدات الثنائية من فرادى دول الاتحاد الأوروبي.

وتم إدراج فكرة التعهد بمبلغ 5 مليارات يورو أخرى في مشروع النص بين قوسين معقوفين - مما يشير إلى أنها لا تزال مسألة مناقشة.

والموضوع الرئيسي لقمة الخميس في بروكسل هو محاولة للتوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات، والتي منعتها المجر في قمة سابقة في ديسمبر.