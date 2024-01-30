وكيل تعليم الاقصر يتفقد مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

رافق وكيل تعليم الأقصر جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي أوضح أن المعلمين يصصحون بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

وقال خالد للمصححين " كراسات الإجابة التي بين أيديكم الآن إنما هي حصاد شهور من جهود الطلاب في المذاكرة والتحصيل، والأسرة في النفقات والمتابعة، والمعلم في الشرح والإيضاح، فتحروا الدقة، وتحلوا بالرفق".

وفي السياق ذاته أثنى خالد على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتاً إلى أنه يجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.



وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها.

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