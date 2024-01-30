800 ألف جنيه| القبض على مديرة شركة توزيع أدوية بتهمة النصب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مديرة شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات – مقيمة بمحافظة القاهرة) لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتها إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الكسب التى قامت بها المذكورة من حصيلة نشاطها غير المشروع بـ(800 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.