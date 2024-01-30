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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والله قربت.. نص رسالة محمد صلاح للاعبي المنتخب بعد الخروج من أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن نص رسالة محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني، للاعبي الفراعنة بعد وداع أمم أفريقيا، على يد الكونغو الديمقراطية.

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وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن نص الرسالة جاء على النحو التالي :" معلش يا رجالة .. قدر الله وما شاء فعل .. كلكوا عملتوا اللي عليكم وربنا مش رايد".

وتابع :" البطولة اللي فاتت كسبنا لـ النهائي كدا.. المرة دي الكورة مش عايزه تدينا، والله هناخدها وقربت عارف إنه صعب إنكم تشوفو دا دلوقتي علشان كله محبط .. بس افتكرو كلامي دا".
وكان المنتخب المصري قد ودع منافسات بطولة كأس أمم افريقيا، في الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وذلك بالمواجهة التي جرت مساء الأحد.
 

محمد صلاح إفريقيا الفراعنة هاني حتحوت الكونغو

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