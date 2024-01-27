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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مياه في الغلاف الجوي .. ماذا رصد التلسكوب الفضائي في أصغر كواكب المجرة

صدى البلد

رصدَ تلسكوب «هابل» الفضائي أصغر كوكب معروف خارج المجموعة الشمسية يحتوي على الماء في غلافه الجوي، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والأوروبية.

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وأوضحت المديرة المشارِكة في البحث، لورا كريدبرغ من «معهد ماكس بلانك لعلم الفلك» في ألمانيا، أن «رصد الماء على مثل هذا الكوكب الصغير اكتشاف تاريخي، و«يقرّب أكثر من أي وقت مضى من العوالم التي تشبه الأرض حقاً».

ويقع الكوكب «GJ 9827d»، الذي رُصد عليه الماء، والذي يبلغ قطره نحو ضعف قطر الأرض في كوكبة الحوت، على بعد 97 سنة ضوئية، أي أكثر من 900 ألف مليار كيلومتر، وفقاً لبيان أصدرته «ناسا» و«وكالة الفضاء الأوروبية».

ورأى مسؤولو الوكالتين أن هذا الكوكب أشبه إما بـ«نبتون صغير» بغلاف جوي غني بالهيدروجين ومليء بالماء، أو بنسخة أكثر دفئاً من قمر المشتري أوروبا، الذي يحتوي تحت قشرته على ضعف كمية الماء الموجودة تحت قشرة الأرض.

وأشار بيورن بينيكه، من جامعة مونتريال الذي شارك في إدارة البحث، إلى أن «GJ 9827d» قد يكون مكوّناً بالمناصفة من الماء والصخور». ورجّح وجود «كثير من بخار الماء على الكتل الصخرية الصغيرة».

وأضاف: «لم نتمكن قبل اليوم من رصد الغلاف الجوي لمثل هذا الكوكب الصغير مباشرة، ونحن نتوصل إلى ذلك تدريجياً».

الماء المجموعة الشمسية كوكب

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