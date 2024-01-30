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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام يكشف سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل.. تفاصيل

أبو جبل
أبو جبل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن تراجع الأهلي عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، تم بسبب رغبة محمد الشناوي حارس الفريق، في عدم تواجد حارس الزمالك السابق.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد الشناوي عند علمه بإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع أبو جبل، تواصل مع الإدارة وذكرهم ببعض المواقف التي كان فيها حريص على إعلاء مصلحة النادي على مصلحته الشخصية ورفض عروض احترافية ضخمة، وطالب بالتراجع عن ضم أبو جبل بسبب عدم علاقته الجيدة معه بالإضافة إلى عدم وجود قبول من جانب بعض لاعبي الأهلي للصفقة".

وأضاف أمير هشام: "بعض لاعبي الأهلي  رأت أن أبو جبل ليس أفضل اختيار للتواجد في الفريق، وبالتالي تواصلت إدارة الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني، وطالبته بالعدول عن الصفقة وهو ما تم واعتذرت الإدارة إلى البنك الأهلي واللاعب".

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