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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نهاية العالم .. النهر الأحمر يثير الرعب في نفوس البريطانيين

نهر الدم
نهر الدم

في ظاهرة غريبة أثارت الرعب في نفوس البريطانيين، ظهرت مياه أحد الأنهار باللون الأحمر الداكن، ما جعل الصحافة تصفه بـ “نهاية العالم”.

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وكان أحد المارة قد اكتشف أمر النهر الملون بلون الدم، أثناء تواجده في منطقة "بيري كومون"، شمال برمنجهام، الأربعاء الماضي.


وسارع المحققون البيئيون التابعون لمجلس مدينة برمنجهام بدراسة هذه الظاهرة غير العادية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.


فيما نشرت المتحدثة باسم المجلس، ومستشارة المنطقة، جيلي بيرمنجهام، عبر “إكس” تعليقًا على الحدث، قائلة: "علمت بالحدث الغريب في بيري كومون ميدوز، وأقوم بالتحقيق فيه".

وأثار المنشور قلق رواد السوشيال ميديا في بريطانيا عامة، وبرمنجهام خصيصًا.


وقال المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ما هذا بحق الجحيم؟ يبدو الأمر كأنه بداية فيلم رعب".

وأضافت جيلي بيرمنجهام: "طلبت من المحققين البيئيين النزول لإجراء تحقيقات عاجلة في الأمر"، مشيرة إلى أنها عمدت لهذا المنشور عبر منصة إكس لتحذير الناس، وإبعادهم عن هذا النهر الدموي.
 

البريطانيين الأحمر

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