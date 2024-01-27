عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الذكاء الاصطناعي|صور خادشة لمغنية عالمية شهيرة تثير قلقا بـ البيت الأبيض

البيت الابيض
البيت الابيض

بعد إثارة الجدل، أعلن البيت الأبيض أن الصور الجنسية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للمغنية الأمريكية تايلور سويفت"مثيرة للقلق"، مطالبًا الكونجرس بأن ينظر في تشريع لمعالجة الصور المزيفة والمسيئة التي تنتشر على الإنترنت.

txt

طيران الاحتلال يشن غارات على عدة قرى جنوب لبنان

txt

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل


وأوضحت المسؤولة الصحفية للبيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، كارين جان-بيير، أن شبكات التواصل الاجتماعي بدورها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع انتشار هذا النوع من الصور.


وأكدت جان-بيير للصحفيين: "إنه أمر مقلق.. بينما تتخذ منصات التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة بشأن إدارة المحتوى، نعتقد أن هناك دورًا هامًا في تطبيق قواعدهم الخاصة لمنع انتشار المعلومات المضللة والصور الحميمة التي لم تحصل على إذن من أصحابها".


وكانت منصات التواصل قد شهدت مؤخرًا، انتشارًا واسعًا لصور سويفت الجنسية المزيفة على منصة "إكس"، محققة ملايين المشاهدات وعشرات الآلاف من إعادة النشر. وفي حالات أخرى، تم التلاعب بصور سويفت ومشاهير آخرين لجعلها تبدو وكأنها تؤيد منتجات تجارية.

من جانبهم، قال مسؤولون في “إكس” لوكالة بلومبرج، إن المنصة تزيل الصور وتتخذ إجراءات ضد الحسابات المشاركة في نشر المواد المزيفة.. ولكن الجدل حول نوع تلك المواد ألهم دعوات من أعضاء الكونجرس لوضع حواجز جديدة.

 

البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

هفجّر طيارة | مزحة صادمة من شاب بريطاني تنتهي بمفاجأة

التلقيح الصناعي ينقذ وحيد القرن من الانقراض

عامل دليفري أمريكي يسرق كلبًا بسعر صادم .. ما القصة؟

تدهور في الصحة | تشخيص مرض ملك بريطانيا

ميرا..ظاهرة فضائية مثيرة للجدل تعيد نظر العلماء في حياة النجوم

فتاة أمريكية تدخل موسوعة جينيس.. والسبب صادم

خناقة في شهر العسل بين زوجين تطورت للطلاق |تفاصيل

حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مستشار البيت الأبيض يحذر من اشتعال الصراع بين الصين والولايات المتحدة

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي: سنوقف أنشطة الأونروا في غزة بعد الحرب

السفير نزيه النجاري: لا ننسى دعم الاتحاد السوفيتي لمصر بعد نكسة 67

بسبب كلوب | مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول

مع مبابي وهالاند| ريال مدريد يسعى لخطف دبابة الدوري الإيطالي

كيفية الطهارة في البرد الشديد.. أحكام مهمة لكل مسلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة | بأسهل الخطوات

كيفية شراء المرطب وواقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.. تفاصيل

للحالات الشديدة.. أهم أدوية علاج الأرق

نشرة المرأة والصحة.. خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. صور وضعت ميريهان حسين في مأزق

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محكمة العدس ومطعم ٧ أكتوبر

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ