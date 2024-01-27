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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«ميسي» على متنها.. انطلاق الرحلة الأولى لـ«أيقونة البحار» أكبر سفينة سياحية بالعالم

أكبر سفينة في العالم
أكبر سفينة في العالم

بدأت أكبر سفينة في العالم  (أيقونة البحار) رحلتها الأولى بعد انطلاقها من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي يرتبط اسمها بأيقونة كرة القدم ليونيل ميسي، كما تتمتع السفينة السياحية بمواصفات خيالية.

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وتعد هذه هي الرحلة الأولى لسفينة (أيقونة البحار) التي تمتاز بطولها البالغ حوالي 365 مترًا من مقدمتها إلى مؤخرتها، وتستغرق الرحلة 7 أيام عبر الجزر الاستوائية.

وتتكون (أيقونة البحار) من 8 مناطق وتضم 20 طابقًا، وتحتوي السفينة على 6 منزلقات مائية، و7 حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعمًا.

وتستوعب السفينة ما يصل إلى 7600 راكب في أقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.

وحضر ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم وزملائه في فريق إنتر ميامي،  حفل احتفالي على متن السفينة، الثلاثاء الماضي؛ للاحتفال بقرب إجراء أول رحلة سياحية لها.

وقد صرح جيسون ليبرتي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان هذا الأسبوع، قائلاً: (تمثل سفينة أيقونة البحار تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من الحلم والابتكار والانغماس في تحقيق أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة).

وأضاف: (ستغير هذه السفينة الوضع الحالي لخطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متنها).

وعندما تم الكشف عن (أيقونة البحار) لأول مرة في أكتوبر عام 2022 فقد حققت السفينة رقمًا قياسيًا في حجز العطلات حيث تم حجز (أكبر يوم وأسبوع) في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عامًا.

أكبر سفينه في العالم ليونيل ميسي

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