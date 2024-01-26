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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

التلقيح الصناعي ينقذ وحيد القرن من الانقراض

وحيد القرن
وحيد القرن

نجحت شركة BioRescue في إنقاذ وحيد القرن الأبيض من الانقراض، حيث تمكنت الشركة من إنجاز أول حمل عبر التلقيح الاصطناعي لوحيد القرن في العالم عن طريق نقل جنين تم تصنيعه في المختبر في محاولة لإنقاذ هذا النوع المهدد بالانقراض.

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ويعد وحيد القرن الأبيض الشمالي نوعًا شبه منقرض، حيث لا يزال هناك اثنان فقط على قيد الحياة، لكن العلماء يعتقدون أن علاج التلقيح الاصطناعي الجديد يمكن أن ينقذ هذا النوع.


البداية كانت بإحضار اثنين من وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقيين، ناجين وفاتو، إلى محمية Ol Pejeta في كينيا لحمايتهما من الصيد غير المشروع.

وتم فرض رقابة مشددة على الحيوانين، حيث يتمركز حولهما حراس مسلحون ليلًا ونهارًا.

ونظرا لأن الأنثى لا تستطيع الحمل بسبب عمرها ومشاكلها الصحية، فقرر العلماء أن يقوموا بزراعة الجنين داخل رحم بديل.

قام الفريق بإجراء العملية على أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي، وهو من أبناء عمومة المجموعة الشمالية.

وحيد القرن الانقراض

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