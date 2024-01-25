جريمة غريبة بأمريكا.. فشلوا في سرقة الفلوس فأخذوا الـATM

في واقعة غريبة وصادمة للمارة، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، فضح جريمة غريبة، حيث حيث كشف لحظة قيام مجموعة من اللصوص في أوكلاند الأمريكية بسحب ماكينة الصراف الآلي (ماكينة الـ A T M) الخاصة ببنك أوف أمريكا بالكامل من الأرض، بعد أن فشلوا في سرقة الأموال منها.



قام اللصوص بربط الماكينة بحبل في الجزء الخلفي من شاحنة ثم سحب الآلة المعدنية والقيادة بسرعة على الطريق، ما أدى إلى تطاير الشرر في الهواء.

وأوضحت الشرطة أن ماكينة صراف آلي أخرى سُرقت قريبة من موقع الماكينة التي ظهرت في الفيديو في شارع ألاميدا، وأعلنت أنها ألقت القبض على أحد المشتبه فيهم.