جدل كبير بعد استبعاد الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات من القائمة ضد إيران

أكّد ياسر سالم، مدير منتخب الإمارات لكرة القدم، أن إبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم في قطر والتي أثارت جدلاً واسعاً كانت لأسباب فنية.

وأثار استبعاد المخضرم مبخوت (33 عاماً)، الهداف التاريخي للإمارات برصيد 85 هدفاً، عن مباراة إيران وجلوسه في المدرجات تساؤلات الشارع الرياضي حول عدم اقتناع المدرب البرتغالي باولو بينتو بمهاجم الجزيرة.

وجلس مبخوت، صاحب 9 أهداف في كأس آسيا وهداف نسخة 2015 برصيد خمسة أهداف، احتياطياً في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يستبعد نهائياً أمام إيران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاماً) بسبب الإصابة، بعدما فضله بينتو في أول مباراتين على هداف الإمارات الأول.

وقال سالم في تصريح تلفزيوني بعد المباراة عن سبب استبعاد مبخوت: «إنها قناعات المدرب الفنية ونحن نحترمها»، نافياً أن يكون هناك أي سبب آخر «فمبخوت ملتزم بالتدريبات، ويوجّه زملاءه الشباب وهو يقول إن مصلحة المنتخب هي الأهم».

وتابع «هي قرارات مدرب ونحن نحترمها، وندعم أي لاعب يشارك في التشكيلة».

وحلّت الإمارات التي لم تحرز اللقب القاري «وحلّت وصيفة على أرضها في 1996»، وصيفة في مجموعتها وتلاقي طاجيكستان في ثمن النهائي