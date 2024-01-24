أغرب من الخيال.. سيارة تمشي بدون عجلات لأول مرة في العالم

في تجربة ثورية من نوعها في مجال التكنولوجيا، تم الكشف عن أحدث نموذج للسيارات في العالم، تعمل عبر تقنية الارتفاع المغناطيسي، وهي مفهوم جديد لا يمكن طرحه في السوق إلا في مستقبل تشتمل فيه الطرقات على تكنولوجيا المغنطة، أو عبر خطوط مغناطيسية مصممة لها خصيصًا.

قام بتصميم سيارة “ذا فلوت” خريجة جامعة شنجهاي جياو تونج، يوشين كاي (23 عامًا)، والتي حصلت على بكالوريوس في الهندسة، اختصاص التصميم الصناعي.

ويكشف مقطع فيديو للسيارة المذهلة، عن آلة ذات زجاج خارجي شفاف ومقاعد فضية وأبواب منزلقة، إلا أن أكثر ما يميزها هو افتقارها للعجلات، واعتمادها أثناء سيرها على تقنية ماجليف (أي تقنية الارتفاع المغناطيسي).

وتتميز سيارة “ذا فلوت” بعدم اعتمادها على اتجاه واحد، حيث ستكون قادرة على الدوران في جميع الاتجاهات، إضافة إلى إمكانية توصيل كل حجرة منها بكبسولات أخرى.

وبالفعل، فازت سيارة “ذا فلوت” بمسابقة للتصميم المبتكر، أجرتها شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو تحت شعار “العصر الجديد للقيادة الذاتية”.