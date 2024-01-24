6 قتلى في انفجارات إثر اصطدام شاحنة غاز طبيعي بسيارة في منغوليا|شاهد

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً بعد اصطدام شاحنة محملة بـ60 طناً من الغاز الطبيعي المسال بسيارة عند تقاطع طرق في العاصمة المنغولية أولان باتو،بحسب مصادر رسمية، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”

اشتعلت النيران في المبنى السكني

وأفاد التقرير، أن الحادث تسبب بسلسلة من الانفجارات، وأظهرت الصور الحريق الهائل في مكان الحادث خارج مركز للتسوق بالقرب من مبنى سكني ومدرسة دولية في أولان باتور.

واشتعلت النيران في المبنى السكني المكون من 12 طابقاً، في أكثر من عشرين سيارة في الانفجارات.وعمل رجال الإطفاء حتى الصباح الباكر على إخماد النيران.