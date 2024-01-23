اعتدى عليها.. كلمة واحدة تنقذ حياة فتاة أمريكية في حادث بشع

نجت طفلة عمرها 13 عامًا من خاطفها، بفضل حسن تصرفها وفطنتها، حيث قامت بكتابة ملاحظة طلبت فيها المساعدة، ووضعتها على نافذة السيارة أثناء اختطافها.



قال عميل التحقيقات الفيدرالي لشبكة سي بي إس نيوز، إن سابلان كان يقود سيارة نيسان سنترا رمادية اللون في 6 يوليو 2023، عندما صادف فتاة صغيرة كانت تسير على الرصيف، وهددها بمسدس كان بحوزته ليجبرها على الصعود إلى سيارته.

وقام سابلان بنقل الفتاة من تكساس إلى لونج بيتش بولاية كاليفورنيا، حيث تم إنقاذها وهي داخل سيارته في 9 يوليو.

لكن أحد المارة، لاحظ الفتاة وهي تجلس داخل السيارة وتضع ورقة على النافذة كُتب عليها عبارة "ساعدوني!"، ما دفعه للاتصال بالشرطة على الفور.

وتم إلقاء القبض على سابلان، ووجهت له الشرطة تهمة اختطاف فتاة قاصر، واحتجازها بقصد الاعتداء عليها.

واعترف الخاطف، يوم الجمعة الماضي، بأنه اعتدى جنسيًا على الضحية أثناء تنقله برفقتها بين الولايات، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.