رعب في الطائرة التايلاندية بعد ظهور ثعبان حي بين الشنط

في واقعة مثيرة للجدل، عاش ركاب رحلة داخلية متجهة من العاصمة التايلندية بانكوك إلى جزيرة بوكيت السياحية، حالة من الرعب بعد أن عثروا على ثعبان حي في صندوق علوي للأمتعة.



وقالت شركة «طيران آسيا» في بيان، إنها على علم بحادث وقع على متن الرحلة «FD3015» التي غادرت مطار دون موينغ الدولي في بانكوك، بتاريخ 13 يناير الجاري.

وأضاف البيان أن الطائرة هبطت من دون وقوع أي حوادث، وأنه جرى فحصها على الفور من قبل فرق الهندسة والسلامة المعنية على الأرض.



من جانبه، أكد رئيس قسم السلامة في الشركة، فول بومبوانج، أنه حادث «نادر الوقوع»، مضيفًا في بيان: «تم إخطار المضيفين قبل الهبوط في مطار بوكيت، بعد أن لاحظ أحد الركاب وجود ثعبان صغير في مقصورة الأمتعة العلوية».



وتابع: «تم تدريب الطاقم بشكل جيد للتعامل مع حادث من هذا النوع، وقاموا بنقل الركاب من بعض المقاعد كإجراء احترازي».

وأردف: «وفقًا للإجراءات القياسية لحادث من هذا النوع، خضعت الطائرة لعملية تنظيف عميقة قبل استئناف عمليات الطيران».

ولم تذكر الشركة ما حدث للثعبان بعد هبوط الطائرة في مطار بوكيت، لكن مقطع فيديو انتشر على تطبيق تيك توك، يظهر أن أحد الركاب وقد شاهد الثعبان على متن الطائرة، قبل أن يظهر مضيف طيران للتعامل مع الوضع.

وبحسب المقطع، فقد أمسك المضيف بزجاجة بلاستيكية، في محاولة منه لوضع الثعبان الصغير داخلها، وبعد فشله في القيام بذلك، استخدم الجزء الخلفي من الزجاجة لدفع الثعبان الصغير إلى داخل كيس بلاستيكي.