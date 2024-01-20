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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: خروج نيدفيد ومحسن من قائمة الأهلي المسافرة للإمارات تعجل برحيله

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

كشف  إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن قرار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، باستبعاد صلاح محسن وكريم نيدفيد من معسكر الفريق في الإمارات والثنائي خارج الحسابات.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على استبعاد ثنائي الفريق صلاح محسن وكريم نيدفيد من معسكر الفريق الذي سوف يُقام في الامارات الأسبوع المقبل".
 
وأكد: "كريم نيدفيد لم يُشارك في مران الأهلي الذي اُقيم اليوم الجمعة فيما شارك صلاح محسن في المران، وخرج نيدفيد وصلاح محسن من حسابات مارسيل كولر الفترة الماضية".
 
ويستعد الأهلي من أجل السفر إلى الإمارات غدًا السبت، لخوض معسكر خارجي استعدادًا للارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد.

الأهلى الامارات

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