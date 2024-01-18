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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تساقط الثلوج يعطل حركة الطيران في شمال أوروبا

الثلوج
الثلوج

يتسبب الطقس في أغلب الأحيان في حوادث قوية بينما أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

 

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 وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا


وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر، كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية، علمًا بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكنًا، بحسب متحدث. ولم تتضح فورا الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.

وبحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار اليوم الخميس.


كما حذر مطار ميونيخ صباح الأربعاء من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة،حسبما قالت ناطقة باسم المطار لوكالة فرانس برس.

في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في

حالة «تأهب برتقالي» أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.

في النرويج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريبًا بعد ظهر الأربعاء، فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمةالنرويجية.

 وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد «فاي» (Vy) انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.

 


 

 

الطقس الثلوج

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