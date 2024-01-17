طلعت يوسف: فيتوريا لن يخرج محمد صلاح من الملعب مهما كانت حالته

رأي طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي إنبي، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا لن يقوم بإخراج محمد صلاح من الملعب مهما كانت حالته في الملعب، وحتى حال ظهوره بشكل سيئ في بعض المباريات.

وقال طلعت يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «روي فيتوريا لن يخرج محمد صلاح من الملعب مهما كانت حالته».

وأضاف قائلًا: «واضح أن صلاح لا يخرج من الملعب إلا لما هو يطلب الخروج، وهذا الكلام ليس موجودًا في العالم».

وأكد طلعت يوسف أن محمد صلاح لم يكن بالطبع في حالته خلال مباراة موزمبيق.

وحول رأيه في تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق، قال طلعت يوسف: «أنا تخوفت من تشكيل منتخب مصر في مباراة موزمبيق قبل اللقاء، وتحديدًا في شق منتصف الملعب».

وأردف قائلًا: «أنا في رأيي محمد النني وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو أداءهم الدفاعي ليس جيدًا».

وأشار طلعت يوسف إلى أن محمد النني يفتقد حساسية المباريات الكبيرة بسبب غيابه عن المشاركة مع أرسنال.