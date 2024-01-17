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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر تتابع منافذ الخدمة الطبية لتعزيز الجودة والسلامة| تفاصيل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نفذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إشرافاً دقيقاً على منافذ تقديم الخدمة الطبية في مختلف مدن المحافظة، بهدف متابعة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء هذا التوجيه بإشراف الدكتورة نرمين ناجي، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة إيمان عادل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

تضمنت خطة المرور التفقدية جولة على المعمل المشترك وجراج المديرية في الغردقة، بالإضافة إلى زيارة إدارة رأس غارب ووحداتها، وكذلك مستشفى غارب ومدرسة التمريض. كما تم فحص المطبخ القديم التابع لصحة الغردقة، والمرور على المبنى القديم للمطبخ داخل مستشفى الغردقة العام للتحقق من إجراءات السلامة والنظافة.

مرور إشرافي خدمة طبية البحر الأحمر جودة الخدمة سلامة المرضى

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