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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

عبد الحميد عبد الغفار
عبد الحميد عبد الغفار

شهد تشييع جثمان الموسيقار الراحل عبد الحميد عبد الغفار حضور عدد من الفنانين وذلك من مسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وحرصت الفنانة نادية مصطفى وخالد داغر رئيس دار الأوبرا على وداع عبد الحميد عبد الغفار.

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عبد الحميد عبد الغفار 

نشرت سماح عبد الله مدير المركز الإعلامي لأوبرا الإسكندرية تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل الموسيقار والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

كما نعت مطربة الأوبرا إيناس أبو زيد وفاة الراحل عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: هتوحشني أوي يا أبويا أنا قهرتي متتوصفش .. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا وآمن بي ودعمني من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح، بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبد الحميد عبد الغفار.

اشتهر عبد الحميد عبد الغفار عند الجمهور العام من  محبي الموسيقى بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون وفي بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت وقام بقيادة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
جنازة عبد الحميد عبد الغفار
الفنانة نادية مصطفى المايسترو عبد الحميد عبد الغفار خالد داغر رئيس دار الأوبرا عبد الحميد عبد الغفار نادية مصطفى

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