طلعت يوسف: منتخب مصر قادر على التتويج بأمم أفريقيا.. والبداية أمام غانا

أكد طلعت يوسف، المدير الفني السابق لنادي إنبي، أن منتخب مصر ما يزال قادرًا على التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023، شريطة أن يبدأ الطريق إلى ذلك بالانتصار على منتخب غانا.

وقال طلعت يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مقولة كرة القدم لا تعترف بالتاريخ تترسخ في هذه بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية.

ومع ذلك، قال طلعت يوسف أيضًا إنه لا يجد سببًا للدخول بهذا الشكل المهتز في بداية مشوار البطولة، وتحديدًا بالنسبة لمنتخب مصر.

وأردف قائلًا: «منتخب مصر منتخب بطولة بحكم التاريخ وبحكم القدرات، وأنا قلت إن روي فيتوريا من المدربين المحظوظين بهذه التشكيلة من اللاعبين ولديه أكثر من خيار في المراكز».

وتابع قائلًا: «فرصتنا في التتويج بالبطولة قائمة، ويجب أن تبدأ بالانتصار على غانا يوم الخميس»، مضيفًا أن «لاعبي منتخب مصر كانوا سيئين جدًا في مباراة موزمبيق ومن الممكن أن يكون سببًا فنيًا وسببًا ذهنيًا».