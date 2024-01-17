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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة لاستحالة إغلاق الحدود.. رئيسة المفوضية الأوروبية تطمئن أوكرانيا بشأن الأموال

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء إنها "واثقة" من أن جميع الدول الأعضاء الـ27 ستجد حلا لتوفير الأموال لأوكرانيا، وهي قضية تسير في طريق مسدود حاليا بشأن مقاومة المجر.

وتحدثت فون دير لاين إلى المشرعين في برلمان الاتحاد الأوروبي بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا لكنهم فشلوا في إعطاء الضوء الأخضر لحزمة مالية بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) إلى كييف بسبب حق النقض في المجر.

وقبل قليل، قال نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، سيرجي ديركاش، إن كييف وبروكسل تضعان ضمانات لجعل من المستحيل في المستقبل إغلاق الحدود البرية لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وتسببت أسابيع من الحصار الذي فرضه السائقون البولنديون عند المعابر الحدودية في أضرار جسيمة لأوكرانيا ولم تتمكن وارسو وكييف من فتحها إلا يوم الثلاثاء.

وقال ديركاش للتلفزيون الوطني: "نحن نعمل الآن مع المفوضية الأوروبية لاتخاذ بعض الضمانات حتى لا يمكن إغلاق الحدود والطرق المؤدية إلى المعابر الحدودية".

وكان الناقلون البولنديون يحتجون على ما قالوا إنه منافسة غير عادلة من نظرائهم الأوكرانيين، مطالبين بأن يعيد الاتحاد الأوروبي نظام تحتاج فيه الشركات الأوكرانية إلى تصاريح للعمل في الكتلة ونفس الشيء بالنسبة لسائقي الشاحنات الأوروبيين الذين يدخلون أوكرانيا.

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