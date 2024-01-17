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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة المنصورة الجديدة تعلن عن حدود القبول للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.. تفاصيل

جامعة المنصورة الجديدة
جامعة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن فتح باب التقديم لـ الطلاب الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الفرص التعليمية للشباب وتشجيع رغبتهم في تحقيق التعليم الجامعي.

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التقديم والقبول

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن عملية القبول ستتم وفقًا للشروط المحددة في الترم الأول، حيث يتعين على الطلاب تحقيق الحدود الدنيا المطلوبة للالتحاق بالجامعة، وتتم عملية التقديم بنفس الطريقة المعتمدة في التقديم المباشر إلى الجامعات.

فترة التقديم

وأشار الدكتور معوض الخولي، إلى أن عملية التقديم بدأت اعتبارًا من السبت، 13 يناير، وتمتد لمدة أسبوعين، مما يتيح للطلاب الفرصة لتقديم طلباتهم بكل يسر وسهولة.

الكليات المتاحة

ولفت رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إلى أن هناك أماكن محددة متاحة في بعض الكليات، وتشمل كلية المعاملات القانونية الدولية (كلية القانون) وكلية الأعمال فقط، ولا يوجد أماكن في باقي الكليات، موضحًا أن هناك توجيه للطلاب الراغبين حول الكليات المتاحة لهم.

طريقة التسجيل

وصرح الدكتور الخولي، إلى أن هناك رابطًا محددًا على الإنترنت لتسهيل عملية التسجيل، مؤكدًا علي الطلاب اتباع الإجراءات المعتمدة لضمان نجاح عملية التقديم والتسجيل.

وأعلن رئيس جامعة المنصورة الجديدة، عن حدود القبول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، موضحًا أنه في إطار جهود الجامعة لتوسيع الفرص التعليمية، فإن الجامعة ستفتح باب التحويلات في جميع الكليات.

حدود القبول

وأضاف الدكتور الخولي، أنه تم وضع الحد الأدنى للقبول في الكليتين، حيث يبلغ 53% في شهادة الثانوية العامة، وتتفاوت النسب حسب السنة الدراسية للحاصلين على الثانوية، حيث يجب أن تكون نسبة 58% للشهادة الثانوية المعادلة للحاصلين على الثانوية 2023، والحد الأدنى للحاصلين على الثانوية 2022 هو 55%، بينما يجب أن تكون النسبة 60% للشهادات المعادلة لسنة 2022.

موعد التحويل

ونوه رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بأن الجامعة تستعد لفتح باب التحويلات في جميع الكليات اعتبارًا من 15 يوليو حتى 15 أغسطس 2024، وسيتم تحديد الضوابط والقواعد التي سيتم اعتمادها لعملية التحويل بواسطة مجلس الجامعات الأهلية.

وأوضح الدكتور معوض، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لتوفير فرص تعليمية متنوعة وشاملة، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعة والاستمرار في رحلتهم الأكاديمية بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، وتوفير تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.

وقال رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة تعمل علي تحقق التميز والريادة على مستوى الخريجين وتعظم قدراتهم في الانتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في إيجاد حلول مبتكرة وبالتالي تساعدهم على تحقيق النجاح المستدام والمتطور؛ ليكون هدفها خريجا قادرا على مواكبة العصر ومن ثم تحقيق تحقيق إنجازات غير متوقفة طيلة حياته المهنية.

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