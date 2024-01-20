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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب عبد الهادي: من هو البديل الأنسب لمحمد صلاح في المباراة القادمة

صدى البلد

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي  سؤالا مثير للجمهور بشان أصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المنتخب مباراتين بكأس أمم أفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي : من هو البديل الأنسب لمحمد صلاح في المباراة القادمة ..... ؟

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المنتخب مباراتين بكأس أمم أفريقيا: أمام الرأس الاخضر، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل

وكتب أحمد شوبير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.

الإعلامي مهيب عبد الهادي محمد صلاح إصابة محمد صلاح كاس امم افريقيا

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