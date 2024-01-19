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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مغارة تحت الأرض.. قصة أغرب حديقة تجذب هواة الصيد

حديقة تحت الارض
حديقة تحت الارض

تتسم  بعض الحدائق بقدر من الغرابة والخصوصية، قد تجعلها مقصدًا لهواة الاستكشاف والسياحية، مثل حديقة فورستير الموجودة تحت الأرض.

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تعتبر حديقة فوريستير، من الحدائق التي تشتهر بطابعها الغريب في كل شيء، من حيث موقعها، حيث توجد تحت الأرض، ومن حيث طريقة إنشائها وإلى جانب تميزها من حيث تخطيطها وتصميمها ومحتوياتها من النباتات.


بدأت قصة هذه الحديقة في عام 1901، عندما جاء الفنان الصقلي بالداسار فوريستير إلى كاليفورنيا، ليصبح مزارعًا للحمضيات، وبعد ما يقرب من 40 عامًا، أنشأ فوريستير حديقة ضخمة تحت الأرض مكونة من مغارة، ومساحة للزراعة يزيد طولها على 10 أفدنة.


وتميز فوريستير في نظام التخطيط للحديقة، وأنشأ غرفًا تحت الأرض بدون مخططات، وبسبب صعوبة الوصول إلى الآلات أو المعدات الثقيلة، قام بنحت التربة القاسية باستخدام معول منجم، ومجرفة، وعربة يدوية

حديقة

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