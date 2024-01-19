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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النباتات تتحدث... اكتشاف مذهل لعلماء من اليابان

النبات
النبات

في دراسة صادمة، نجح فريق من العلماء اليابانيين في تسجيل مقطع فيديو لطريقة تحدث النباتات مع بعضها حين تشعر بالخطر من الكائنات القريبة منها.

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رصد العلماء منذ الثمانينات وجود فصائل من النباتات تمتلك طريقة دفاعية للتعامل مع الخطر، ورصدوا على مدار السنوات أكثر من 80 نوعًا لها، لذلك قرروا اللجوء إلى تقنيات التصوير في الوقت الحقيقي، للكشف عن كيفية استقبالها للخطر في الجو والتعامل معه، وفقًا لمجلة Nature.


من جانبه، قال ماساتسوجو تويوتا، عالم الأحياء الجزيئية في جامعة سايتاما وكبير مؤلفي الدراسة: «لقد أنهينا الغموض حول متى وأين وكيف تستجيب النباتات لرسائل التحذير المحمولة جوًا من جيرانها المهددة، تلعب شبكة الاتصالات الأثيرية، المخفية عن أعيننا، دورًا محوريًا في حماية النباتات المجاورة من التهديدات الوشيكة في الوقت المناسب».


ووضع العالمان المشاركان في الدراسة، يوري أراتاني وتاكويا أويمورا، عالما الأحياء الجزيئية في جامعة سايتاما في اليابان، مضخة لنقل المركبات المنبعثة من نباتات الأرابيدوبسيس المصابة والمليئة بالحشرات إلى جيرانها غير المتضررة، ومجهرًا فسفوريًا لمشاهدة رد فعلها.

النباتات

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