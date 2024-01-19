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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أُمّ عراقية تحبس طفليها في قفص.. والشرطة تنقذهما| القصة الكاملة

الشرطة تنقذ طفلين
الشرطة تنقذ طفلين

أنقذت الشرطة العراقية، طفلين من الموت؛ بعد أن حبستهما أمهما في قفص.

وسجلت شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، فيديو صادمًا، للحظة العثور على طفلين صغيرين، لا يتجاوز عمر أكبرهما 3 السنوات، محبوسين داخل قفص يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

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وكشفت الشرطة، عن تفاصيل الواقعة، عبر حسابها على "فيس بوك"، حيث نشرت الفيديو، إذ أبلغ أحد الأشخاص من الذين رافقوا الشرطة، عن الطفلين اللذان تم العثور عليهما إلى جانب كلية الفراهيدي في قفص في الخلاء.

ووفق الشاهد، قال: إن والدتهما تغلق عليهما القفص، وتتركهما فيه وسط البرد القارس، لافتًا إلى أنه رأى امرأة في العشرينيات من عمرها، يرجح أنها والدتهما، تقوم بإطعامهما وتركهما ليناما داخل القفص.

طفلين

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