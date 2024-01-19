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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الهند تعلن عن مركبة مدارية مأهولة بالسكان في هذا الموعد

الفضاء
الفضاء

في اعلان مثير للجدل ، ستجري وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تجارب أولى في إطار برنامج متخصص لإنشاء محطة الفضاء المدارية الخاصة بها.

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وقال رئيس وكالة الفضاء الهندية شردهارا بانكر سومناتخ إن "التجارب الأولى ستجري العام الجاري. وقد عقدنا الثلاثاء 16 يناير اجتماعا بشأن تصميم محطة الفضاء التي أطلق عليها اسم "براخارت"، حيث قدم مهندسونا العديد من الاحتمالات ولم يتم إلى حد الآن اختيار أي منها".

وأعاد سومناتخ إلى الأذهان أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قد عقد في نوفمبر الماضي اجتماعا بشأن تطوير برنامج الفضاء الهندي حيث تم إقرار عزم البلاد على إنشاء محطة الفضاء المدارية المأهولة الخاصة بها بحلول عام 2035.

وبحسب رئيس وكالة الفضاء الهندية فإن هذا الاجتماع "أثار الحماس" بين موظفي ISRO، حيث تتفاوض الوكالة بالفعل مع ممثلي صناعة الفضاء لإطلاق أول وحدة فضائية إلى المدار بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن يتم إنشاء محطة أوتوماتيكية غير مأهولة أولا، وبحلول عام 2035 سيتم تحويلها إلى محطة مأهولة.

 

الفضاء

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